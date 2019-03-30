Onlar yüzyıllardır camilerin misafiri kabul ediliyor. Kuşlar doğayı renklendiriyor, saflığı simgeliyor...

Onlara yapılan evler ise Türk mimarisinin önemli bir parçası. Türkiye genelindeki mimarlar, kuş evlerini tasarımlarına dahil ediyor.

Mimari yapıların dış cephelerine serçe, kumru, güvercin gibi kuşların korunması ve barınması amacıyla evler yapılıyor. Bu evler aynı zamanda mimari estetiğe de sahip.

Genellikle güneşe bakan duvarlar üzerine inşa ediliyor. Ahşap, taş veya seramik kullanılarak yapılıyor.

Ev, köprü, cami...

Kuş evlerinin en zarif olanları ise, 18. ve 19. yüzyılda yapılan Osmanlı saraylarında ve camilerinde bulunuyor.

Mimar Cengiz Bektaş, evlerin, Anadolu halkının kuşlara olan sevgisinden dolayı yapıldığını söylüyor.

"Bizim inancımıza göre, insanlar tüm yaratılmış varlıklarla dengeli olmalıdır. Ben farklı yüzyıllardan kuş evleri buldum. İstanbul'un her tarafında evlerden tutun, köprüye ve camiye kadar farklı yapılarda kuş evi yapılmıştır."

Kaynak: TRT World