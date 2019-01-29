Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren müze salonlarında, atölye ve etkinliklerle binlerce kişiye ulaşıldı.

Ziyaretçiler, Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü, görüntüler eşliğinde izleme imkanı buluyor.

Geçen yıl 163 bin 316 kişiye ev sahipliği yapan Kağıt Müzesi, özel günlerde yaptığı etkinliklerle insanlara farklı bir sosyal aktivite imkanı da sunuyor.

2018 yılında düzenlenen Kağıt Uçak Yarışması, Kağıt Sanatları Akademileri ve Öğretmenler günü etkinlikleri gibi 21 farklı organizasyona, 5 bin 460 kişinin katılımı sağlandı.

Bünyesindeki 16 farklı atölyede 4-70 yaş aralığındaki vatandaşlara hizmet veren müzede, geçen yıl 223 atölyeye 4 bin 285 kişi katıldı.

Kaynak: AA