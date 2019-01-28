Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Metin Gökdeniz'in sanat tutkusu hastalığı süresince ona güç verdi.

Ebru, rölyef, taş boyama sanatı...

75 yaşında kansere yakalanan Gökdeniz, onlarca tablo yaptı. Halk Eğitim Merkezindeki güzel sanatlar derslerine katıldı, kendini üretmeye adadı.

"Sanki sanatım biterse, benim yaşamım da bitecekmiş gibi. Onun için sanat yaşamımın bir parçası oldu. Ben hastalığı aklımın köşesine bile getirmiyorum."

Metin Gökdeniz'in benzer durumdaki hastalara tavsiyesi, yaşama dört elle sarılmaları.

Ayrıca, eserlerini 1-7 Nisan'daki Kanser Haftası'nda sergilemeyi hedefliyor.

Haber, kamera: Mehmet Akif Aldoğan