Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki sokaklar kuş yuvalarıyla doluyor.

Belediyenin öncülüğünde gerçekleşen "Küçük Kanatlara Umut Projesi"nin amacı kuşları soğuktan korumak.

Keresteler hızarda şekillendiriliyor. Ahşap parçalar, birbirine çivileniyor. Rengarenk boyanan yuvalar, kentin sokaklarına ayrı bir güzellik katıyor.

Marangozhane sorumlusu Baki Demir, kuş yuvalarının genellikle parklarda ve ormanlarda tespit edilen yerlere asıldığını söylüyor. Şu ana kadar 350 yuva ağaçlara yerleştirildi.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş