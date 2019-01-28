Amasya'daki Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencileri, "Tarçın'' adını verdikleri bir sokak kedisini okulun bahçesinde beslemeye başladı.

Havaların soğumasıyla kediye öğretmenler tarafından bina içinde yuva yapıldı. Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan "Tarçın" herkesin sevgisini kazandı.

Okul yöneticileri "Tarçın"ın aşılarını yaptırıp karnesini çıkarırken, öğrenciler de kediyle fazla vakit geçirebilmek için okula daha erken gelmeye başladı.

"Öğrenci sayımız Tarçın ile 257 oldu"

Okul müdürü Yavuz Kazancı, Tarçın'ın okulun bir parçası haline geldiğini, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından çok sevildiğini söyledi.

Tarçın ile öğrenciler arasında çok güzel bir iletişim oluştuğunu anlatan Kazancı, "Öğrencilerin verdikleri yiyeceklerle onlara alıştı, okulun içine girmeye başladı. Daha sonra derslere girdi. Havalar soğuk. Bu nedenle ona bir yuva yaptık, okulun içine aldık. Daha sonra veterinere götürüp aşılarını yaptırdık. Öğrenci sayımız 256'ydı, Tarçın ile 257 oldu" dedi.

Hayvan sevgisiyle yetişen bir nesil

Kazancı, Tarçın'ı okulun bir değeri olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hafta sonları üzülüyoruz Tarçın'ı görmeyince. Pazartesi günü gelince bizi kapıda karşılıyor. Bizimle olmaktan çok mutlu. Öğrenciler dersi daha iyi dinlemeye başladılar Tarçın ile. Tarçın çoğu zaman uykuyla geçiriyor vaktini. Rahatsız olmasın diye öğrenciler daha sessiz oluyor, dersi daha dikkatle dinliyorlar. Bu da bir bakıma öğrencilerin ders içi motivasyonunu artırmış oldu. Tarçın ile öğrencilerimizin derste dikkatlerini daha iyi toplamayı başardığımızı düşünüyoruz."

Ayrıca Kazancı, Tarçın'dan sonra çocukların sokak hayvanlarına bakışının da değiştiğini anlattı.

"Özellikle son yıllarda televizyonlarda, sosyal medyada hayvanlara yapılan şiddet olayları Tarçın'ı daha çok sahiplenmemize sebep oldu. Hayvan sevgisiyle yetişen nesilleri okulumuzdan mezun etmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA