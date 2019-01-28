Yaklaşık 200 göl ve göleti bünyesinde barındıran Bolu, doğa ve kayak tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Günübirlik ve konaklamak için Bolu'yu tercih eden ziyaretçiler, tatillerini Abant, Gölcük, Yedigöller, Başpınarlar, Sünnetgölü, Sülüklügöl, Göksu ve Karagölü'nde doğayla iç içe geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli ve 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'yı tercih edenler de 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı'nı 2018 yılında 545 bin 573, Abant Tabiat Parkı'nı 700 bin 722, Yedigöler Milli Parkı'nı 230 bin 563, Kartalkaya Kayak Merkezi'ni 217 bin, Başpınarlar, Sünnetgölü, Sülüklügöl, Göksu ve Karagölü ise 33 bin 814 kişi ziyaret etti.

"Bolu turizmde çok özel bir yere sahip olacak"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun sağlık, turizm ve üniversite kenti olacağını söyledi.

Bunun için 15 yıldır çalıştıklarından bahseden Yılmaz, çok özel bir coğrafyada yer aldıklarını, Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilci sayısının 1,5 milyonu geçtiğini anlattı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın küçük bir alan içerisinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Buraya 2017 yılında yaklaşık 450 bin kişi gelirken 2018 yılında bu sayı 550 bini geçmiş ve 600 bine yaklaşmışız. Sistemi sağlıklı kurduğumuz zaman bu sayı daha da artacak" dedi.

Yılmaz, özel günlerde ziyaretçi sayısının arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özel günlerde Gölcük Tabiat Parkı'nın dolmasıyla birlikte tatilcileri Abant Gölü'nün yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bulunan Seben Gölü'ne doğru kaydırmamız gerekiyor. Bolu, turizm anlamında çok özel bir yere sahip olacak. Coğrafyamız da bunu emrediyor. Coğrafyanın emrettiği şekilde çalışmaları belediye ve diğer kurumlarla beraber geleceğe yönelik olarak sürdürmek zorundayız. Sadece merkez değil, ilçelerimizle beraber."

Kaynak: AA