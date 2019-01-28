Yılın yaklaşık 6 ayı beyaz örtü ile kaplanan Ardahan'da, kış mevsiminin başından beri kar yağışı devam ediyor. Bu nedenle de İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, il genelinde yollarda kar temizleme, tuzlama, yol genişletme gibi çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Ardahan'ın Gürcistan ve Ermenistan sınırındaki Çıldır ilçesinde de İlçe Özel İdare ekipleri, kara kış ile mücadele etmek için iş makineleri desteğinde karla mücadele çalışması yapıyor.

Ömrünün yarısını karla mücadele ederek geçirdi

Soğuk hava, kar yağışı ve tipi yüzünden güçlükle yürütülen çalışmalara 28 yıldır, İlçe Özel İdaresinde görev yapan greyder operatörü 57 yaşındaki İsmail Aydın da katılıyor.

Özellikle kışın greyderi ile Çıldır'a bağlı 32 köy ile 2 mezra yolunda karla mücadele eden Aydın, adeta yollarını karış karış bildiği ilçede gününün büyük bölümünü greyder üzerinde geçiriyor.

"Hangi yolda hangi havada sorun çıkar bilirim"

Karla mücadele çalışmalarını mesai saati gözetmeksizin sürdüren Aydın, Çıldır ilçesinin yanı sıra zaman zaman il merkezi ve diğer ilçelere bağlı yollarda da görev alıyor.

İsmail Aydın işini severek yaptığını belirterek, özellikle karla mücadeleyi çok zorlu bir emekle yapmaya çalıştığını söyledi.

İşe ilk yağcı olarak başladığını, o günden sonra greyderden kopamadığını anlatan Aydın, "Yağcılıktan sonra greyderi kullanmaya başladım. O gündür bugündür bu işi yapıyorum. Ardahan'ın birçok yerini ve yolunu biliyorum. Ancak Çıldır'ı, avucumun içi gibi bilirim. Hangi yolda hangi havada sorun çıkar tek tek bilirim. Bu işi yaptığım için mutluyum çünkü güzel bir iş yaptığıma inanıyorum. Bir çok insanı gideceği yere ulaştırıyoruz ya da hayatını kurtarıyoruz. Bundan daha iyi ne olabilir ki?" dedi.

Aydın, adeta yol arkadaşı olan greyderi ile yazın da yol açma çalışmalarında mesai yaptığını vurguladı.

Kaynak: AA