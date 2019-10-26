Yozgat'tan "81 il 81 müze" hedefiyle yola çıkan, 215 şehit ve bazı devlet büyüklerinin aileleri tarafından emanet edilen giyeceklerinden oluşan sergi, ziyaretçileri duygulandırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sergide, annesi ile asker olan babasını görmeye gittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin zıbını var.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen ve 16 yaşında şehit olan Yasin Börü'nün okul forması da sergide yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Menderes Kılıçarslan, Yozgat'ta okullarında şehit emanetlerinden oluşan bir köşe yapmaya karar vermeleriyle başlayan sürecin, zaman içinde kendilerine gönderilen şehit emanetlerinin artmasıyla 81 ilde sergi ve emanetlerden oluşan bir müze açmak fikrine dönüştüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Amaçları şehit ailelerinin isteklerini yerine getirmek

Sonuncusu Kastamonu olmak üzere 40 ilde 49 sergi açan Kılıçarslan, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"16 aydır, şehit aileleri tarafından bize ulaştırılan şehitlerimizin emanetlerini il il gezerek sergiliyoruz. Amacımız genç nesillere milli bilinci kazandırmak ve şehitlerimizi unutturmamak. 16 aylık süre içinde toplam 3 milyon 800 bin kişi sergimizi ziyaret etti. Bu oldukça iyi bir rakam. Ayda 3 sergi yapıyoruz. Biz bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk. Tahminlerimizin ötesine geçti. Biz şehit ailelerinin taleplerini yerine getirmek istiyoruz."

Sergide devlet büyüklerinin de emanetleri var

Menderes Kılıçarslan, sergide şehit ve bazı devlet büyüklerinin de emanetlerinin olduğunu söyledi.

Sergide, Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ait kıyafet ve eşyaların da yer aldığını söyleyen Kılıçarslan, "Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, savcı Mehmet Selim Kiraz gibi çok sayıda şehidimizin kıyafet ile malzemesini sergiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA