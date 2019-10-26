Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Sinop'ta hamsi için denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Kasalar dolusu istavritle dönen balıkçılar, bir sonraki av için beklemeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Hamsi avı için denize açıldıklarını anlatan Kaptan Sedat Turan, "Hamsi için ağ attık, ama 100 kasaya yakın istavrit yakaladık. Hamsinin de bol olacağını düşünüyoruz. Bu yıl vatandaşlar bol bol istavrit ve hamsi yiyecek" dedi.

Kaynak: DHA