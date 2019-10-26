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Karadeniz'de istavrit bereketi26 Ekim 2019 Cumartesi 09:23 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:18
Sinop'ta balıkçılar bereketli bir av gerçekleştirdi. Denize hamsi için açılan balıkçıların ağlarına kasalar dolusu istavrit takıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Sinop'ta hamsi için denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Kasalar dolusu istavritle dönen balıkçılar, bir sonraki av için beklemeye başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Hamsi avı için denize açıldıklarını anlatan Kaptan Sedat Turan, "Hamsi için ağ attık, ama 100 kasaya yakın istavrit yakaladık. Hamsinin de bol olacağını düşünüyoruz. Bu yıl vatandaşlar bol bol istavrit ve hamsi yiyecek" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Karadenizli balıkçılar istavrit hamsi