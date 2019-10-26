Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimlerinin trafiğe açılması, 30 Ekim saat 00.01 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak.

Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan yola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

Kaynak: AA