Türkiye
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor26 Ekim 2019 Cumartesi 09:25 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:17
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim'de trafiğe açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimlerinin trafiğe açılması, 30 Ekim saat 00.01 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak.
Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan yola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.
Kaynak: AA