Türkiye
Polisten kaçan şüpheli damdan düştü26 Ekim 2019 Cumartesi 01:55 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 01:55
Adana'da iki kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, polisten kaçmak isterken bir evin damından diğerine atladığı sırada düşerek yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişiyi silahla vurduğu iddia edilen R.G, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Bir evin damından diğerine atlayarak kaçmaya çalışan R.G, evin bahçe kısmına düştü.
Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA