Türkiye
Son bir haftada bin 915 düzensiz göçmen yakalandı26 Ekim 2019 Cumartesi 00:48 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 01:29
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 915 düzensiz göçmenin yakalandığını, 5 göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 18-24 Ekim'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, son bir haftada meydana gelen 61 olayda, bin 915 düzensiz göçmen yakalandı, 5 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]
[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: twitter Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçmen