Sahil Güvenlik Komutanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 18-24 Ekim'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada meydana gelen 61 olayda, bin 915 düzensiz göçmen yakalandı, 5 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]

[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]

Kaynak: TRT Haber