Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Raşit Dostum'u kabul etti25 Ekim 2019 Cuma 20:18 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen kabulü, 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Kaynak: AA