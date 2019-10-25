Dayakçı antrenöre soruşturma25 Ekim 2019 Cuma 16:31 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 17:23
Kayseri'de bir amatör lig takımının soyunma odasında yaşanan şiddet büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Futbol Federasyonu antrenör hakkında soruşturma başlattı.
Oyuncuları tek tek tokatladı. Hakaretler savurdu. O anlar kamerayla kayıt altına alındı. Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında futbolcularına şiddet uyguladı.
Antrenör, ilk yarıyı mağlup bitiren oyuncularına devre arasında sıra dayağı attı. Bir yandan sırayla tüm oyuncularına tokat savurdu diğer yandan hakaretler yağdırdı. Dayağın nedeni futbolcuların performansından memnun olmamasıydı.
Dayak görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Kayseri Meysuspor'da antrenörlük görevi süren Halit Kurt hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber