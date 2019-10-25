Oyuncuları tek tek tokatladı. Hakaretler savurdu. O anlar kamerayla kayıt altına alındı. Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında futbolcularına şiddet uyguladı.

Antrenör, ilk yarıyı mağlup bitiren oyuncularına devre arasında sıra dayağı attı. Bir yandan sırayla tüm oyuncularına tokat savurdu diğer yandan hakaretler yağdırdı. Dayağın nedeni futbolcuların performansından memnun olmamasıydı.

Dayak görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Kayseri Meysuspor'da antrenörlük görevi süren Halit Kurt hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber