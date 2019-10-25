Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, her türlü şartta görev yapan havacılık personelinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.

Jandarma Havacılık Başkanlığı için özel olarak hazırlanan 2 dakikalık klipte, havacılar için bestelenen rap şarkısı da dikkati çekti.

Kaynak: AA