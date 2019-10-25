İstanbul Şehir Hatlarının tarihi yolcu vapuru Paşabahçe için karar çıktı. Geminin batırılıp dalış sporlarına kazandırılması için görüşmeler yapılıyordu. Karar, satılması yönünde oldu.

Vapurun, "Devlet İhale Kanunu" kapsamında satışı ve sökümü yapılacak. 4 Kasım'da açık artırma usulü ile yeni sahibine teslim edilecek. Tahmini satış bedeli ise 273 bin lira. Geçici teminat miktarı 8 bin 190 olarak belirlendi.

İtalya'da üretilen tarihi vapur aslında bir savaş gemisi olarak tasarlanıyordu. Ancak donanmaya katılamadı ve yolcu vapuruna dönüştürüldü. 1952 yılında ise yeni adresi olan İstanbul'a gönderildi.

Binlerce sefere çıktı, milyonlarca yolcu taşıdı. 2010 yılında artık yolcu taşıyamayacak hale geldi. Gemi, Beykoz Belediyesi tarafından satın alındı. Pek çok etkinlik için kullanıldı. Masrafları fazla olunca elden çıkarılması istendi.

Tarihi gemi artık yeni sahibini bekliyor.

Kaynak: TRT Haber