Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde narkotik köpeklerin de katılımıyla bir kargo aracında yapılan aramada 6 ton 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Kargoların sahibi olduğu değerlendirilen 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA