Türkiye
Kargo aracında 6 ton 280 kilogram kaçak tütün ele geçirildi25 Ekim 2019 Cuma 15:51 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 15:54
Kayseri'de bir kargo aracında 6 ton 280 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde narkotik köpeklerin de katılımıyla bir kargo aracında yapılan aramada 6 ton 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Kargoların sahibi olduğu değerlendirilen 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: narkotik kargo aracı kaçak tütün