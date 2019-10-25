İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Çakarların sökülmesi son haftaya bırakılınca sanayide yoğunluklar yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

"1 ayda bin 100 aracın sirenini söktük"

Elektronik sistemler üzerine çalışan, çakarların sökümünü yapan iş yerinin sahibi İsmail Cesur, bir ayda takriben bin 100 aracın sirenini söktüklerini belirterek, şunları söyledi;

"Söküm işlemlerine devam ediliyor. Çakar yerine tepe lambaları kullanılacak. Çakarları kimlerin kullanabileceği yasalarda belirtilmiş, kolluk kuvvetlerinin yetişebilmesi için geçiş üstünlüğü gerekiyor. Bunun için de seyyar vakumlu ya da mıknatıslı geçici yani lazım olduğu zaman kullanılabilen sistemlere talepler arttı. Bu talep doğrultusunda yeni ürünler geliştiriyoruz. 1 kasıma kadar 2 bin 500 aracın çakarını sökeceğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: DHA]

"7 bin araçtan çakar sökülecek"

Işıklı uyarı sistemi olan çakarların sökümünü yapan Kadir İspiroğlu ise "Bugüne kadar çakarını söktüğümüz araç sayısı 400'ü buldu. Sökme oranında ciddi bir yükselme var. Kamu, belediye, polis vb. araçların çakarları da sökülüyor. Biz de yoğun şekilde söküyoruz'' dedi.

Sökülecek çakar sayısının artacağını belirten İspiroğlu, şöyle konuştu;

''Duyumumuza göre 7 bin araçtan çakar sökülecek ve şu ana kadar bunların çoğu söküldü. Tahminime göre 500 tane daha sökeriz. Biz koruma kararı olan firma ve şahısların araçlarının çakarlarını söküyoruz. Kurum ismi veremesek de birçok aracın çakarlarını söktük. Yeni bir sistem geldi.,Seyyar tepe lambası dediğimiz bir ürün kullanılacak, görev dahilinde bunu aracın üzerine koyarak kullanabilecekler. Görevden sonra kaldıracaklar. Sadece ihtiyaç halinde kullanılan bir sistem olacak. Halk için faydasının olacağını düşünüyoruz.''

Kaynak: DHA