Türkiye
Freni boşalan iş makinesi, iki araca ve direğe çarpıp durabildi26 Ekim 2019 Cumartesi 01:26 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 01:35
Bursa'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde seyreden Metin D. idaresindeki iş makinesi, rampa aşağı inerken freni boşaldı.
Bunun üzerine iş makinesi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile ardından da aydınlatma direği ile bir ağaca çarparak durabildi.
Kaza sebebiyle trafik bir süre aksadı
Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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