Bir aile, çocuklarındaki yemek borusu darlığından dolayı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi için geldi. Ancak, ameliyata alınması gereken 3 yaşındaki İbrahim bir türlü sakinleştirilemedi.

Ameliyata girecek Dr. Ahmet Demez, ağlayan minik çocuğu sakinleştirmek için kucağına aldı.

Doktor Demez, çocuğu sedye yerine kucağına alarak ameliyat etmeye ikna etti. Minik İbrahim'in ameliyatı başarılı bir şekildi gerçekleştirildi.

Sarılarak ameliyatı bekledi

Çocuklarla aile ilişkisi kurduğunu ifade eden Dr. Ahmet Demez, şöyle konuştu:

"Çocuk 3 yaşında hasta, yemek borusu oluşmadan dünyaya gelmiş. Doğar doğmaz yemek borusundan ameliyat olmuş bu şekilde beslenebilmiş. Ama zaman içinde bu bölgede darlık gelişince katı gıdaları tüketemediği için bize başvurdu. Ameliyat odasında diğer hastanın işi bitmiş çıkmak üzereyken, personelimiz hastamızı sedye ile getirdi. Sedyeye yatmayan ve çok huzursuz olan hastayı kendi kucağıma aldım, sımsıkı sarıldı, huzursuzluğu bu şekilde geçti. Bana sarılarak ameliyatı bekledi."

"10 dakika kucağımda kaldı"

Evladını kaybettiği için çocuklarla kuvvetli bağı olduğunu söyleyen Dr. Demez, "Çocuklarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çocuklara çizgi filmler açıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Onların göz seviyelerine inerek onların dilinden konuşarak bir bağ oluşturuyoruz. Burada da öyle bir durum oldu. Güvendi, sarıldı. Küçük hastamız yaklaşık 10 dakika kadar kucağımda kaldı ve sonrasında ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: DHA