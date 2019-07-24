Siirt'te 30 yıldır hizmet veren Satranç Kahvesi'nde bir araya gelen 50 yaş üstü vatandaşlar, yudumladıkları çay eşliğinde hem satranç oynuyor hem de bu zeka oyununun gelecek nesillere aktarılması için gençlere örnek oluyor.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski Kasaplar Çarşısı'nda 30 yıldır hizmet veren Satranç Kahvesi, kentte ileri yaşta satranca merak duyanların buluşma noktası.

Farklı meslek mensubu veya emekli 50 yaş üstü satrançseverler, "kültürel miras" olarak gördükleri bu zeka oyununu oynamak için kahveyi mesken tutuyor.

Kimi yanındaki arkadaşından kimi de merakla oynayanları izleyerek satranç öğrenen vatandaşlar, yapılan hamleleri pürdikkat takip ediyor.

Kahvede öğrendi, kitabını yazdı

Kahvede öğrendiği ve merak duyduğu satrançta milli takım antrenörü olan İhsan Kılıç, kentte satranç kültürünün çok eskilere dayandığını söyledi.

Kılıç, 22 yıl önce geldiği kahvede bir yaşlıyı oynarken gördüğünde satranca ilgisinin başladığını ifade ederek, "Daha sonra satrancın turnuva ortamının olduğunu öğrenince bu işin teorik kısmını öğrendim. Yaklaşık 22 yılda birçok şampiyonluk elde ettim. Satranç kariyerimi antrenörlük ve hakemlikle sürdürüyorum" dedi.

Kurduğu Siirt Satranç Gençlik Spor Kulübü Derneğinin başkanlığını da yaptığını anlatan Kılıç, satranç sevdasının her geçen gün arttığını belirtti.

Kılıç, bu konuda kendini geliştirdiğini ve "Hayatımın Hamlesi" ile "Satranç Öğrenmeye Var mısınız?" adlı kitapları yazdığını ifade ederek, satrancın heyecan ve aynı zamanda sabır gerektiren bir zeka oyunu olduğunu dile getirdi.

"Kahvede oynayan yaşlılarla irtibat halindeyim. Yaşlıların pratik gücü var, her gün oynadıkları için yeni pratik hamleler yapabiliyorlar. Kendilerine göre bir sistemlerini kurmuşlar" diyen Kılıç, herkese bu zeka oyunuyla ilgilenmelerini tavsiye etti.

"55 yıldır oynuyorum"

Kahvenin müdavimlerinden 78 yaşındaki Raşit Kezer, yıllarca Şırnak'ta müteahhitlik yaptığını, Cizre ilçesinde genç yaşta bu oyunla tanıştığını söyledi.

Kezer, kahvede bir kişi hariç herkesi yenebildiğini anlatarak, "55 yıldır fırsat buldukça bu oyunu oynuyorum. 50 yaşında katıldığım yarışmalarda 7 kupa aldım. Arkadaşlarımla burada buluşup satranç oynuyoruz. Bazı günler sabah namazından sonra gelip zaman geçiriyoruz" dedi.

Bu oyuna ilgisi nedeniyle mahalledeki bütün çocuklara satranç takımı aldığını belirten Kezer, satrancın ilde daha da yaygınlaşmasını istediğini dile getirdi.

Satranç oynamak için Pervari'den geliyor

Pervari ilçesinden satranç oynamaya gelen 85 yaşındaki Salih Ulu da gençken tanıştığı satranca ara vermeden devam ettiğini vurguladı.

Ulu, "Gençlere tavsiyem, satranç oynasınlar. Çünkü bu oyun internet kafelerde vakit geçirmekten daha iyidir. Satranç bana çok şey kattı" dedi.

"Tutku haline geldi"

70 yaşındaki Cindi Toprak ise, dedesinin 100 yaşına kadar oynadığı bu oyunu sürdürmeye kararlı olduğunu anlattı.

Yaşlıları izleyerek satrancı öğrendiğini aktaran Toprak, şöyle konuştu:

"Gençlere tavsiyem, iş dışında internette zaman geçirmek yerine satranca ilgi göstersinler. Çünkü bu, oyundan ziyade zihni geliştiren bir spor olarak değerlendirilmeli. Buraya köyden gelenler var. Sadece satranç oynamak için Siirt'e gelip daha sonra dönen vatandaşlar var. Satranç bir tutku haline geldi."

Kahvesi satrançseverlerle doluyor

Kahveyi işleten Ziver Narin, kahvenin bahçesinin en sıcak günlerde dahi satrançseverlerle dolup taştığını belirtti.

Vatandaşların satranca özel ilgi duyduğuna işaret eden Narin, "Kahveye Eruh, Tillo ve Pervari ilçelerinden gelenler var. Buraya gelenlerin çoğu zeki insanlar" dedi.

Narin, satranca ilgiyi artırmak için zaman zaman yarışmalar düzenlediklerini de ifade etti.

Kaynak: AA