Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'den 64 posta güvercinin katılımıyla düzenlenen, "Posta Güvercinleri Uçuş Yarışması"nda bin 100 kilometrelik hava mesafesi katederek İstanbul'dan Batman'a ulaşan güvercin, birinci olmayı başardı.

Batman Posta Güvercinleri Derneğinin yaptığı, Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı Bilgin Tuncay'ın da katıldığı yarışma kapsamında, 19 Temmuz Cuma günü İstanbul'dan uçurulan 64 posta güvercininden 2778 ayak numaralı güvercin, Batman'a ulaştı.

Yarışmada birinci olan güvercinin sahibi Veysi Bilen, ilk kez bu kadar uzun mesafede birinci olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Güvercininin bin 100 kilometre uçarak İstanbul'dan Batman'a geldiğini anlatan Bilen, "2014'ten beri Posta Güvercinleri Derneği bünyesinde yarışmalara katılmaya başladım. Büyüklerimizden posta güvercin sevgisini öğrendik. Büyüklerimizi, ağabeylerimizi örnek alarak bende posta güvercini beslemeye başladım. Bugün de İstanbul'dan Batman'a 5 günde güvercin getirmeyi başardık. Uçurulan güvercinlerden ilk benim güvercinim evine geldi" dedi.

Batman Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hacı Ay da geçmişte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinlerinin son yıllarda hobi olarak yetiştirildiğini belirtti.

"2 yıldır posta güvercini yetiştirmeye başladık. İstanbul Pendik'ten kuşlarımızı uçurduk. Güneydoğu'daki illerden ilk gelen Batman'ın kuşu oldu. 2 yıllık dernek olarak şampiyon çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA