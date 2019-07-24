Yozgat'ta eski halı ve kilimleri sererek futbol oynayan çocuklar için, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yozgat Belediyesi halı saha yaptı.

Minikler, yapımı tamamlanan halı sahada ilk maçlarını oymanın sevincini yaşadı.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanındaki boş alana yapılan halı saha, yakın zamanda hizmete açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanımızı da maça bekliyoruz

Çocuklar, halı saha yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da ilk maçlarına davet etti.

Öğrencilerden Muhammet Arslan, halı sahanın yapılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Arslan, "Önceden toprak bir sahada kendi getirdiğimiz halılarla yaptığımız alanda oynuyorduk. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızı da maça bekliyoruz" dedi.

Cihan Batuhan Ertürk de, "Burası daha güzel oldu, düştüğümüzde yaralanmıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA