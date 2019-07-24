Balıkesir'de yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Dudu Yılmaz, eşinin de desteğiyle yıllardır hayalini kurduğu ehliyeti almaya karar verdi.

Kursu ve sınavları başarıyla geçerek ehliyetini alan Yılmaz, 1989 model otomobiliyle çarşıya, pazara, gezmeye, arkadaşlarına gidiyor.

Yılmaz, kursta öğrendiği bilgilerle aracının bakımını, temizliğini yapıp ona gözü gibi bakıyor.

Dudu Yılmaz, 55 yaşında bir arkadaşının ehliyet almasının kendine cesaret verdiğini söyledi.

Kurs eğitmeni Güray Öztahtalı'nın kendisine çok destek verdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kurs hocamın çabası ve desteğiyle ben de hırs yaptım ve başardım. Bence tüm kadınlarımız ehliyet alabilir, yaşın sınırı yoktur. Eskiden ben de alamam diye düşünüyordum fakat öyle değilmiş. Yapamam diye bir şey yok, yapsınlar, uğraşsınlar daha sonra mükafatını alırlar. Ben önceden bu konuda eşime muhtaçtım şimdi değilim, hiç kimse yaşını başını düşünmesin. Kararlı olan herkes çalışarak bu işin üstesinden gelebilir."

"Her yere rahatlıkla gidebiliyor"

Yılmaz'ın ehliyet aldığı sürücü kursunun sahibi Güray Öztahtalı, "Çok hevesliydi almak istiyordu. Ona hemen bir eğitim programı hazırladık, yaklaşık üç ay sürdü. Daha sonra teorik eğitimlerini tamamlayınca ilk elektronik sınavını 84 puanla geçti" dedi.

İlk geldiğinde Dudu teyzenin direksiyon bilgisinin hiç olmadığını anlatan Öztahtalı, şu ifadeleri kullandı:

"Önce otomobile alıştırdık, daha sonra akan trafikte eğitimlerine başladık. Baktık ki umut vaat ediyor, biraz daha destek verdik ve ehliyetini aldı. Hatta sınav komisyonundaki öğretmenler de kendisini tebrik etti. Şu anda da özel aracını rahatlıkla kullanabiliyor. Köyüne, evine, hastaneye, markete, alışverişe her yere rahatlıkla gidebiliyor."

Kaynak: AA