Sandıkta bulduğu kedi yavrularını şırıngayla besliyor

Konya Akşehir'de bir hayvansever, evinin kömürlüğünde bir sandığın içinde bulduğu yavru kedileri besliyor.

Şehir merkezinde yaşayan Alper Doğan, evinin kömürlüğünde bir sandık içinde 2 yavru kedi bulduğunu söyledi.

Uzun süre takip ettiği yavru kedilerin annesinin gelmediğini anlatan Doğan, bunun üzerine kömürlükten çıkardığı yeni doğan kedi yavrularını yaşatmak için büyük çaba harcadığını belirtti.

Yavru kedileri annelerinin bıraktığını düşünen Doğan, şöyle konuştu:

"Başlarında anneleri yoktu, bakımını biz yapıyoruz. Bu minik yavrulara, mikrodalga fırında kısa süreyle ısıttığımız sütü küçük şırıngalar ile günde 3-4 kez veriyoruz. Minik yavrularımız büyüyünce bahçemizde doğal ortamda yaşamaya devam edecek. Bizim gibi herkesi hayvanseverliğe davet ediyoruz. Böyle minik yavruları bulduğumuzda yardım etmeye çalışalım, ölüme terk etmeyelim.''

Kaynak: AA