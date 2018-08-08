"Yılın Gastronomi Şehri Ödülü" Bolu'nun oldu

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde yapılan tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, böyle bir ödül verilecekse bunun Bolu tarafından verilmesini gerektiğini söyledi.

Bolu'nun diğer adının "aşçılar şehri" olduğunu belirten Aydın, "Ama bunun da bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu bize nasip olur. Bu aşamada da tarihe ve kültüre sahip çıkmanın. Yemeğin de bir kültür olduğu bilinciyle bu kültüre sahip çıkarak geçmişe sahip çıkarak geleceğe doğru adımlarla yürümenin ve mümkün olduğunun da örf, adet ve geleneğin de ne kadar önemli olduğunun da bir kez daha gözler önüne serilmesinde kadın belediye başkan yardımcılarımızın da önemi çok. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Biz saray mutfağına hakim olmuşuz"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, Dokuz Eylül Üniversitesinin yaptığı ve Türkiye’de önemsenen bu yarışmada Bolu'nun bu senenin gastronomi şehri ilan edildiğini söyledi.

Bu ödülün Bolu açısından övünülecek bir durum olmadığını aktaran Yılmaz, "Bu bizim açımızdan sıradan bir iş. Çünkü Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana biz saray mutfağına hakim olmuşuz ve şu an dünyada alaylı mutfakçılık anlamında herhalde Bolu kadar becerikli başka yer yoktur. " şeklinde konuştu.

Yılmaz, aşçılık alanında Türkiye'nin ve dünyanın gündemine girebilecek bir güce sahipken ve bunu başaramadıklarını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet zamanından, bu yana alaylı mutfak olarak biz nam salmışız. Burada da Mengen bizim çekirdeğimiz. Ama Bolu’dan Mengen'e kadar giden yolda aşçı yetişmemiş mi. Aslında Bolu bunların hepsinin merkezi değil mi. Gastronomi denince Bolu üniversitesinin akla gelmesi lazım.

Eğer biz bunlara sahip çıkmazsak Dokuz Eylül Üniversitesi ödül verince kendimizi sevinmek zorunda hissediyoruz. Türkiye’de bu payeyi verecek tek il var. O da Bolu. Bunu verecek tek üniversite var o da Bolu üniversitesi." dedi.

Tanıtım toplantısına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA