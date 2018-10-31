Sakarya karavan turizminin merkezi haline gelecek

Sakarya'da bir araya gelen karavan tutkunları, kurumsal bir çatı altında toplanmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Sakarya Kamp ve Karavan Derneği'ni kurdu.

Karavan turizminde söz sahibi olması hedefleniyor

Mayısta "Sakarya Doğa, Turizm Tanıtım ve Kamp Festivali" ile ekimde "Kışa Merhaba" etkinliklerini düzenleyerek karavanseverleri ve üreticileri buluşturan dernek üyeleri, doğasıyla cazibe merkezi olan Sakarya'yı karavan turizminde söz sahibi hale getirmeyi hedefliyor.

Dernek Başkanı Ebru Yetim, "çekme karavan" ve "motokaravan" olarak ikiye ayrılan karavanların insanlara özgürce tatil yapma imkanı sağladığını söyledi.

Karavanla seyahatin "doğa dostu" olduğunu belirten Ebru Yetim, "Bir rezervasyona tabi olmadan istediğiniz yerde istediğiniz şekilde tatil yapabiliyorsunuz. Yer bulamama gibi bir endişeniz olmuyor, herhangi bir yerde konaklayabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerler genellikle doğayla iç içe yerler" dedi.

"Sakarya'nın karavan dünyasında bir potansiyeli var"

Sakarya'nın sahip olduğu doğal güzelliklere dikkat çeken Ebru Yetim, şunları söyledi:

"Deniz, dağ, yayla, nehir, orman, yeşillik, göl ne ararsanız var. 4 mevsimi de yaşadığımız bir coğrafya burası. Bir diğer avantajı da büyük illerin geçiş güzergahında olması. İnsanlar ihtiyaç duydukları maviyi ve yeşili Sakarya'da buluyor. Karavancı dostlarımız Sakarya'yı tercih ediyor.

Sakarya'da yerli karavan üreten firmaların fabrikaları var. Bu şekilde tanınmışlık var. Doğal güzelliklerini de avantaja çevirebilirsek Sakarya'yı Türkiye'de karavan turizminin başkenti yapabiliriz. Sakarya'nın turizm ve karavan dünyasında bir potansiyeli var. Sakarya'ya insan getirmek için aramak zorunda kalmıyoruz. Sakarya'yı insanlar zaten seviyor ve tercih ediyor. Dernek olarak yapacağımız iş ise bunu zenginleştirmek. Vereceğimiz hizmetle seçenekler sunarak, Sakarya'mızı karavan dünyasının merkezi haline getirerek, adının karavanla da anılmasını sağlayacağız."

"Kamp alanları oluşturmak istiyoruz"

Derneğin başkan yardımcısı Osman Gündüz Dolgun da karavan turizminin hem ekonomiye hem de tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunduğunu, insanların bu alana teşvik edilmesi için farklı projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sakarya'nın popüler ilçeleriyle ilgili projelerinin olduğunu, buralarda kamp alanları oluşturmak istediklerini anlatan Dolgun, yakın zamanda gerekli görüşme ve çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA