Üniversite hayali 27 yıl sonra gerçek oldu

Antalya'da lise mezunu 46 yaşındaki Sevim Atalay, evlenince bıraktığı eğitim hayatına 27 yıl sonra devam etti.

Hayalindeki bölümü kazandı

İki çocuğu üniversiteyi bitiren ev hanımı Atalay, doğrudan satış işiyle evine ek gelir sağlamaya çalışırken sağlık sektöründeki işinde daha doğru bilgiler edinmek isteyince üniversiteye hazırlandı.

Hayalindeki bölümü kazanmayı başaran Atalay, her gün 100 kilometre katederek, Gazipaşa'daki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitimini tamamlamaya çalışıyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünde mesleki hayatını daha da zenginleştirmek isteyen Sevim Atalay, gençlere hedeflerini gerçekleştirme anlamında örnek olmak istiyor.

"27 yıl sonra yeniden okulla buluşmak nasip oldu"

Düzenli çalışarak mesleğiyle alakalı üniversiteyi kazandığını anlatan Atalay, şunları söyledi:

"Antalya İmam Hatip Lisesi 1991 mezunuyum. Okumayı çok istemiştim ama hayatın verdiği tecrübeler diyorum biraz da nasip, 27 yıl sonra yeniden okulla buluşmak nasip oldu. Şükürler olsun bugün bu sıralardayım. Her zaman için okumak istemiştim. İşim tamamlayıcı sağlık sektöründe. Bir nevi şifanın doğada olması, beni buraya sürükledi. İnsanın topraktan olduğunu ve topraktan geldiğini, besinle eş ve doğal olduğu için tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünü seçtim."

"Okumak hiç de zor değil"

Mezun olunca aroma terapi bitkilerini yetiştirmeyi ve bunları tamamlayıcı tıpta kullanmaya düşündüğünü aktaran Atalay, okumanın hiç de zor olmadığını söyledi.

Bu yaştan sonra kendisine gelen olumlu veya olumsuz eleştirilerin olabileceğini dile getiren Atalay, "Bunu ben istedim ve hayatımdan memnunum. Şu anda da ikinci mutluluğumu yaşıyorum. Herkesin içinde bir ukde varsa okumak adına yapmasını isterim" dedi.

Kaynak: AA