El emeği minyatür mobilyalar ile yurt dışına açıldı

Hayatına yön veren ahşapla ilkokul çağında deniz kıyısına vuran çam ağacı kabuklarından yaptığı kayıkla tanışan 59 yaşındaki Hüseyin Bulut, lise eğitimini ağaç işleri bölümünde tamamladı.

Yüreğinin her köşesine işleyen ahşap sevgisi, yüksek öğrenimi sırasında da devam eden Bulut, mezun olduğu Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde, öğretim görevlisi olarak 16 yıl klasik mobilya dersi verdi.

Emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşen ve bir süre ahşaptan uzak kalan Bulut, kızının önerisiyle minyatür mobilyaya yöneldi.

Evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Bulut, burada ahşaptan masa, sandalye, koltuk, yatak, sallanan sandalye, vestiyer, askılık, fıçı gibi eşyaların minyatürünü yapıyor.

Denemelerinde başarılı olduktan sonra küçük eserlerini sosyal medyadaki hesaplarından tanıtmaya başlayan Bulut, minyatür mobilyalar büyük beğeni toplayınca yurt dışına açıldı.

Kızının önerisiyle başladı

Bulut, kızının önerisiyle minyatür mobilyaya yöneldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kızıma öğretmek için başladım ancak hoşuma gidince bu konuda araştırmalara başladım. Dünyadaki genel standardın 1/12 ölçekli olduğunu öğrendim ve buna göre üretmeye başladım. Bir yıl önce minyatür mobilyalar için sosyal medyada tanıtım sayfası açtım. Bu süreçte inanamayacağım gelişmeler oldu, yurt dışında Hollanda, Almanya, ABD gibi ülkelerden insanlar benimle iletişime geçti. Şu anda yurt dışından gelen siparişler üzerinde çalışmalar yapıyorum."

Koleksiyoncuların isteğine göre üretim yaptığını belirten Bulut, minyatür mobilyaların tümünün gerçeğiyle aynı özellikleri taşıdığına dikkat çekti.

Bulut, tek ürünü çizimi ile beraber yaklaşık bir haftada tamamladığını aktararak, ileride unutulmaya yüz tutmuş Selçuklu ve Osmanlı ahşap sanatı üzerinde çalışma yapmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA