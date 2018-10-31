İki asırlık lezzet: Afyon pişmaniyesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da lokum ve şekerleme üreten 60 işletme var.

Bu işletmelerden 32'sinde, diğer şekerleme ürünlerinin yanı sıra pişmaniye üretimi de yapılıyor.

Yaklaşık yüzde 40 kapasite ile üretim yapılan sektörde, yılda 2 bin ton pişmaniye üretiliyor.

Genellikle iç pazarda tüketilen pişmaniye, şehri ziyarete gelenlerin yanlarında götürdükleri ürünlerin başında geliyor.

Tüketiciler, kakaolu, vanilyalı, Antep fıstıklı pişmaniyeye yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kente gönderilen pişmaniyeler, Türkiye'nin hemen her yerine ulaşıyor.

Kentte 1987'den beri pişmaniye üreten işletmenin genel müdürü Yunus Emre Koca, lokumu, sucuğu ve kaymağı ile ünlü Afyonkarahisar'ın, pişmaniye üretiminde de iddialı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 31 yıldır lokumun yanında pişmaniye de ürettiklerini belirten Koca, "Ürünlerimizi gerek ildeki, gerekse yurt genelindeki 15 mağazamızda tüketici ile buluşturuyoruz. Ürünlerimizle 81 ilde varız. Lezzeti ve kalitesiyle ilgili hep olumlu geri dönüşler aldık" dedi.

Pişmaniyenin üç ana maddesinin un, yağ ve şeker olduğunu hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Önce un kavrulur, ardından şeker karamel kıvamına getirilir. İkisi sinilerde çekilerek tel kıvamına getirilir. Sonrasında bardaklama yöntemi ile şekil verilerek son haline getirilir."

Katkı maddesi kullanılmıyor

Koca, geçen yıl 8 ton olan üretimlerini bu yıl 10 tona çıkardıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Üretim kapasitemizi her geçen yıl artırarak yolumuza devam ediyoruz. Pişmaniyenin mazisi en az lokum kadar önemlidir bizim için. Üretime başladığımız günden beri ürünlerimize insan sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir katkı maddesi girmedi. Sadece pancar şekeri kullanarak ürettiğimiz pişmaniyemizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Afyonkarahisar'ımız tıpkı kaymaklı lokumunda olduğu gibi pişmaniyesi ile de oldukça iddialıdır."

Kaynak: AA