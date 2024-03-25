Safranbolu'nun 'sakin şehir' listesine dahil olması sevinçle karşılandı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesine, Belçika’nın Damme kentinde düzenlenen törenle ‘Sakin Şehir’ ünvanı verildi.

Tarihi yapıları, yöresel ürünleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin eşsiz ilçelerinden olan Safranbolu, Türkiye’nin 25’inci sakin şehri oldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 1,5 yıl önce ‘Sakin Şehir’ ağına katılmak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Safranbolu kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan Türkiye’de tek, dünyada 20 kentten birisi. Biz bu marka şehre bir marka daha eklemek istedik. Cittaslow ünvanının Safranbolu’ya çok yakışacağını düşünerek 1,5 yıl önce çalışmalarımıza başlamıştık. Cittaslow Ağı’nın gerektirdiği 70 özelliği sağladığımız için Safranbolu Cittaslow Ağı’na kabul edildi. Safranbolu için bizim belirlediğimiz hedef kitlemiz turizm adına Avrupalı, kültür turizminden anlayan, alım gücü yüksek kitle. Hedef kitlemize de çok uygun olduğu için bu ağın önümüzdeki süreçte Safranbolu’nun turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Tarihi ilçenin ‘Sakin Şehir’ ünvanı alması ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. İşletmeci Semih Yıldırım, dünyada çok az şehre verilen bu ünvanı korumak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.