Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 25.03.2024 15:59

Safranbolu'nun 'sakin şehir' listesine dahil olması sevinçle karşılandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi 'Sakin Şehir' ünvanı aldı. Bu gelişme, ilçede sevinçle karşılandı.

Safranbolu'nun 'sakin şehir' listesine dahil olması sevinçle karşılandı
[Fotograf: DHA]

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesine, Belçika’nın Damme kentinde düzenlenen törenle ‘Sakin Şehir’ ünvanı verildi.

Tarihi yapıları, yöresel ürünleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin eşsiz ilçelerinden olan Safranbolu, Türkiye’nin 25’inci sakin şehri oldu.

Safranbolu'nun 'sakin şehir' listesine dahil olması sevinçle karşılandı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 1,5 yıl önce ‘Sakin Şehir’ ağına katılmak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Safranbolu kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan Türkiye’de tek, dünyada 20 kentten birisi. Biz bu marka şehre bir marka daha eklemek istedik. Cittaslow ünvanının Safranbolu’ya çok yakışacağını düşünerek 1,5 yıl önce çalışmalarımıza başlamıştık. Cittaslow Ağı’nın gerektirdiği 70 özelliği sağladığımız için Safranbolu Cittaslow Ağı’na kabul edildi. Safranbolu için bizim belirlediğimiz hedef kitlemiz turizm adına Avrupalı, kültür turizminden anlayan, alım gücü yüksek kitle. Hedef kitlemize de çok uygun olduğu için bu ağın önümüzdeki süreçte Safranbolu’nun turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Tarihi ilçenin ‘Sakin Şehir’ ünvanı alması ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. İşletmeci Semih Yıldırım, dünyada çok az şehre verilen bu ünvanı korumak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

ETİKETLER
Karabük UNESCO
Sıradaki Haber
Kafkas vaşağı karlı arazide gündüz avlanırken görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Boeing'in CEO'su yıl sonunda görevinden ayrılacak
16:55
İtalya'da, Moskova'daki terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri artırılıyor
16:36
Çin, Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle Filipinler'i protesto etti
16:33
Sibergöz-28 operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
16:28
"Para sayma" soruşturması devam ediyor
16:43
3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kurulacak
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için iftar sofraları kuruyor
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için iftar sofraları kuruyor
FOTO FOKUS
tabii'den merak uyandıran yeni dizi: Gassal
tabii'den merak uyandıran yeni dizi: Gassal
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ