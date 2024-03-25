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Yaşam
AA 25.03.2024 10:33

Yurtlardaki fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Elazığ'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtların yemekhanesindeki fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Yurtlardaki fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla gelen yemekler, yurtlarda barınan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının tamamında uygulanan proje ile hem yemek israfı engelleniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, projenin son 3 yıldır uygulandığını belirtti.

Projenin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu ve yardımlaşma duygusunu geliştirdiğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"'Komşum Projesi' Bakanlığımızın önemsediği bir proje. Öğrencilerimizin özverili bir çalışmayla sıcak yemekleri ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları çok anlamlı. Yurtlarımızda sosyal faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bu anlamda emeği geçen tüm idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Elazığ Gençlik ve Spor Bakanlığı
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