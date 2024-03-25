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Yaşam
DHA 25.03.2024 09:33

Palandöken'de kayak sezonu nisana uzadı

Palandöken Kayak Merkezi’nde bir haftadır yağan karla birlikte sezon nisana uzadı. Yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği merkezde otellerin doluluk oranı hafta sonları yüzde 60'lara kadar ulaşıyor.

Palandöken'de kayak sezonu nisana uzadı
[Fotograf: DHA]

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, ağaçların çiçek açmasına rağmen hala kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, Erzurum Havalimanı’na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta.

Palandöken'de kayak sezonu nisana uzadı

Türkiye'nin yanı sıra İran, Almanya ve Fransa ve Hollanda'dan gelen tatilcilerin ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 60'lara ulaşıyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40’a yakın pist bulunuyor. Palandöken’de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor.

Palandöken'de kayak sezonu nisana uzadı

Buz tırmanışının da olduğu merkezde, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde karın keyfini kızakla çıkarıyor.

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