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Yaşam
DHA 22.03.2024 22:05

Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor

Türkiye'ye Sahra Çölü'nden yoğun toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, özellikle akciğer hastalıklarına sahip kişiler için maske takılmasını önerdi.

Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Yurdun büyük bölümü fırtına ve çöl tozunun etkisi altında olacak.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden pazartesi itibarıyla Türkiye'de toz taşınımı bekleniyor. 

"Çok yoğun bir döneme giriyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar "Her yıl 2 milyar ton toz, çöllerden taşınıyor. Bu tozlar, doğayı gübreliyor. Doğanın besin kaynağı. Buna 'tabakalı silikat' diyoruz. Sürekli çöllerden tozlar gelir ancak mart ayının sonundan nisan ayının son haftasına kadar yoğun taşınım olur. Pazartesi ve salıdan itibaren çok yoğun bir döneme giriyoruz. Şu an ülkemize demir yüklü kırmızı renkli çöl tozları, yoğun olarak gelecektir. Doğayı da çok daha fazla canlandıracaktır" dedi.

"Maske kullanılmalı"

Çöl tozlarıyla beraber yaşanabilecek polen sorununa da dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, takılmasını önerdi:

"Bir tek çam ağacı, 12 milyar polen üretir. Böylece bu dönem havada, polen çok yoğun miktarda çoğalır. Bunu içimize çektiğimiz zaman rahatsızlıklar yaşanır. Özellikle astım gibi akciğer hastalıklarına sahip kişiler için tehlikelidir. Bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar görülür. Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı."

Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor

"Araçlar çamura bulanacak"

Çöl tozlarının havada aşırı miktarda yoğunlaşacağını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu dönem kırmızı renkli tabakalı silikat nedeniyle araçların üzerinin çamura bulanacağını kaydetti. Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozları ne kadar fazla olursa, o kadar güzel. Tarımda verimlilik elde ederiz. Tarım için iyi ancak sağlık açısında da tehlikeli bir dönem, dikkat etmeli. Korkulacak bir şey yok" diye konuştu.

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