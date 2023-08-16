Rekor sıcaklığın ölçüldüğü Sarıcakaya'da hava bunaltıyor

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Eskişehir'de sıcaklık değerlerinin yükselmesine neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Sarıcakaya'da ölçüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tespitlerine göre bugün saat 12.00 itibarıyla ilçede 38 derece ölçülen sıcaklığın gün içinde 46 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Mikroklima etkisinden dolayı kısmen Akdeniz iklimi görüldüğü için "İç Anadolu'nun Akdeniz'i" olarak anılan 220 metre rakımlı yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Sarıcakaya'da ulaşılan rekor sıcaklık, tarımsal alanda yaygın olarak yapılan seracılık faaliyetlerini de etkiledi.

Tarımsal ürünler yandı

Sıcak hava ve nemin etkisinden korunmak için günün ilk ışıklarında seralara gelen vatandaşlar, 10.00-16.00 saatlerinde mola verip çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, sıcak hava nedeniyle bazı tarımsal ürünler yanarak zarar gördü.

Sıcaklığın en yüksek değere ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde, sokak ve iş yerlerinde sakinlik hakim oluyor. Sıcaklığın en yüksek değere ulaştığı zaman diliminde vatandaşlar gölgelik alanda vakit geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede sıcaklar sebebiyle yangınlar çıktı

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, gazetecilere, ilçede 14 Ağustos'ta etkili olan yoğun sıcaklığın dün rekor seviyelere çıktığını söyledi.

Yüksek sıcaklıkların ilçe halkının çalışmalarını doğrudan etkilediğini belirten Çam, "Aşırı bir sıcak vardı. Buradaki sıcaklık haberlere de konu oldu. Burada seracılık faaliyetleri var. Yoğun tarım yapılıyor. O faaliyetlerimizi etkiledi ve bölgede yangınlar çıkarttı. Bir önceki gün akşamüstü sıkıntılı bir hava vardı. Yıldırım düştü, şimşekler çaktı. Çevrede bir şey çıkacağı belliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Çam, iklim değişikliğinin etkilerinin yüksek sıcaklıklara neden olabileceğine dikkati çekti.

Gece ile gündüz arasında sıcaklık farklarının artmaya başladığını anlatan Çam, "Gündüz bakıyoruz 40 derecelere, 50 derecelere çıkıyor. Gece 20 derecelere iniyor. Tarımda da bitkinin yetişmesini, verimini etkiliyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Ürünlerimiz seralarda zarar gördü"

Seracılık yapan Mehmet Sevgi ise sıcak havada seralarda çalışmanın çok sıkıntılı olduğunu söyledi.

Sevgi, "Sabah erken giriyoruz, en geç saat 08.30 gibi çıkıyoruz. Ondan sonra çalışmak mümkün değil. Normalde 11.00'e, 12.00'ye kadar çalışırdık. Dışarıda hava sıcaklığı 48, 49, 50 dereceleri gösterdi. Seranın içinde 60-65 derece oluyor. Sıcaklık yüksek olduğu için çalışamıyoruz. Ürünlerimiz güneşten dolayı seralarda zarar gördü. Güneş, açık alandaki fasulyelerimizi yaktı, zararımız var." diye konuştu.