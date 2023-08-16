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Yaşam
İHA 16.08.2023 13:03

İstanbul'dan Sinop'a tersine göç

Sinop geçtiğimiz yıl 14 bin 155 kişi göç aldı, 11 bin 291 kişi de göç verdi. Sinop’un en fazla göç aldığı il 6 bin 63 kişi ile İstanbul oldu.

İstanbul'dan Sinop'a tersine göç

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2022 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2022 yılında yüzde 3,27 oldu. Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

Sinop göç alıyor

Adrese Dayalı Nüfus Sistemi (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre 2022 yılında Sinop ili net göç aldı. 2022 yılı sonuçlarına göre alınan göç 14 bin 155 kişi olurken, 11 bin 291 kişi de diğer illere göç etti. Net göç 2 bin 864 kişi olurken, net göç hızı binde 13,1 oldu. Sinop il dışına en fazla göçü 3 bin 300 kişi ile İstanbul’a verdi. İstanbul’u sırasıyla bin 377 kişi ile Samsun ve 639 kişi ile Ankara takip etti. Sinop’tan en az göç alan iller ise sırasıyla 7 kişi ile Ardahan, 12’şer kişi ile Kilis ve Uşak oldu.

2,8 milyon kişi iller arasında göç etti
2,8 milyon kişi iller arasında göç etti

İstanbul'dan tersine göç

Sinop’un en fazla göç aldığı il 6 bin 63 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul’u sırasıyla bin 432 kişi ile Samsun ve 688 kişi ile Ankara izledi. Sinop’un en az göç aldığı iller ise sırasıyla 12 kişi ile Tunceli, 15 kişi ile Kilis, 16 kişi ile Aksaray olduğu kaydedildi.

Göç etme nedenine göre Sinop ilinin verdiği göç incelendiğinde yüzde 19,3 ile eğitim ilk sırada gelirken bunu yüzde 18,7 ile aile fertlerinden birine bağımlı göç, yüzde 17,0 ile daha iyi konut ve yaşam koşulları, yüzde 12,0 ile işe başlamak ve iş bulmak olduğu açıklandı.

Grafik: Ayhan Akgün/ TRT Haber

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