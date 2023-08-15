Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde 40 kız üniversite öğrencisi, Ordu´nun tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Daha sonra daha sonra Mardin'de 2010´da teröristlerce yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit düşen uzman çavuş Zeki İnan'ın mezarını ve Ordu Garnizon Şehitliği´ni ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Kentte bulundukları süre içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren üniversiteliler, şehit Zeki İnan´ın, Altınordu ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan babası Hilmi İnan'ı da ziyaret etti.

Daha sonra önlüklerini giyen öğrenciler, yaklaşık 2 dönümlük fındık bahçesinde, aile bireylerinin bilgilendirmesinin ardından hasada başladı.

Birkaç saat süreyle topladıkları fındığı çuvallayarak harmana taşıyan üniversiteliler, sıcak havada karpuz yiyerek serinledi.

"Bizim için farklı bir deneyim oldu"



Öğrencilerden Melisa Taşdemir, "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Ordu'yu daha yakından tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Ordu'yu ziyaretlerinin fındık hasat dönemine denk gelmesi dolayısıyla bir şehit ailesinin bahçesine yardımcı olmak istediklerini dile getiren Taşdemir, "Şehidimiz Zeki İnan'ın ailesinin bahçesinin hasadına yardımcı olduk. Ailenin hayır dualarını aldık. Fındık toplamak zor ama güzelmiş. Ben de ilk defa fındık hasadı yaptım. Bizim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

Büşra Yıldız ise proje kapsamında gönüllülük faaliyetlerinin olduğunu belirterek, "Bu gönüllü faaliyetlerden biri de şehit ailesi ziyareti oldu. Şehidimizin ailesini ziyaret ettikten sonra fındık bahçesinin hasadına yardımcı olduk. Burada ilk defa fındık topladık. Fındık hasat edilirken fındığın kurutulması ve diğer süreçlerini de öğrenme imkanı bulduk" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Müberra Karakurt da proje kapsamında bir şehit ailesinin yüzünü güldürüp hayır duasını aldıkları için duyduğu mutluluğu aktardı.

Proje koordinatörü Aysun Anlaş ise Gaziantep'ten gelen öğrencilerin birçok etkinlikte bulunduktan sonra kentten ayrıldığını ifade etti.

Öğrencilerin daha önce fındık hasadı yapmadığını kaydeden Anlaş, bu durumun kendilerine de değişik geldiğini, hepsinin fındık hasadı sürecini yaşayıp görerek mutlu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Öğrencilerimizin her birinden Allah razı olsun"

Şehit babası Hilmi İnan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:

"Allah razı olsun öğrencilerimiz geldiler fındık hasadını öğrendiler topladılar bu çok güzel mutluluk verici bir şey bunu daha çok herkesin imkanı olan herkesin yapmasını isteriz bizimde hoşumuza gitti. Allah razı olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağolsun var olsunlar. Hepsi bizim evlatlarımız bu vatan onlara emanet Allah razı olsun teşekkür ediyorum bu gençlik başka bir şey tek kelimeyle bu vatan onlara emanet bu fındıklar hasatlarda onlara emanet daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum."

Öğrenciler de projeden memnun olduklarını söylerek, Bakanlığa teşekkür etti.





