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Gündem
AA 15.08.2023 23:02

Türkiye'de sıcaklık rekoru: Eskişehir 49,5 dereceyle kavruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı.

Türkiye'de sıcaklık rekoru: Eskişehir 49,5 dereceyle kavruldu

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, bugünkü hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Özhaseki,  "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü" açıklamasını yaptı.

Eski sıcaklık rekoru Şırnak'a aitti

Bakan Özhaseki, eski rekorun 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçüldüğünü hatırlattı.

İklim değişikliğiyle mücadeleye vurgu yapan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" mesajını paylaştı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Mehmet Özhaseki Meteoroloji
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