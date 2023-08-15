Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.08.2023 21:30

Bakanlık 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada dolaşıma giren "Aşık çocuk beni gizlice izliyor" başlıklı videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Ağustos 2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Osman Aşkın Bak'tan para tekvandocular için tebrik mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
22:31
NATO: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek konusunda duruşumuz değişmedi
22:29
PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 23 gözaltı
22:27
Yunanistan'ın sağlık sektörü, turizm döneminde yetersiz kalıyor
22:25
ABD, İran'a karşı genel tutumunun tutuklu anlaşmasıyla değişmeyeceğini açıkladı
22:24
Trump: Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren çürütülemez kanıtlarım var
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ