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Gündem
TRT Haber 15.08.2023 17:10

Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile mücadelesinde 39 yıl geride kaldı. Eli kanlı örgüt, birçok saldırının sorumlusu. Ancak son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarla, terör örgütü bitme noktasına getirildi. Güven ve huzur ortamına kavuşan Doğu ve Güneydoğu halkının refah seviyesi de yükseliyor.

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PKK'lı teröristler, pusu kurarak ve köyleri basarak on binlerce cana kıydı. Yüz binlercesini de evinden, yurdundan etti.

Eli kanlı terör örgütü PKK, saldırılarına 15 Ağustos 1984'te başladı. Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerindeki saldırılarda; Onbaşı Süleyman Aydın şehit oldu, 9 asker ve 3 sivil yaralandı.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile mücadelesi 39 yıldır sürüyor.

Bazı ülkelerin gizli ya da açık destekle, maşa olarak kullandığı terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu halkına karanlık yıllar yaşattı. 1990'lı yılların sonlarına kadar köylüler, yaylalarına bile çıkamaz oldu.

Terör örgütünün nefesi kesildi

Son yıllarda artan terörle mücadele, eli kanlı örgütün nefesini kesti.

Terörü kaynağında kurutma stratejisi, savunma sanayiindeki atılımlar, dışa bağımlılık oranının azaltılması bu mücadelede etkili oldu. Yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK bitme noktasına geldi.

Kapsamlı harekatlarla sınır hattı temizlendi, teröristlerin sızması engellendi. Yurt içindeki terörist sayısı 100'ün altına indi.

70 binin üzerinde terörist etkisiz

1984'ten bu yana 70 binin üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

39 yıllık mücadele esnasında 15 bine yakın şehit verilirken, yaralanan 30 binden fazla kişi de gazi oldu.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye ekonomisine verdiği mali kayıp ise yaklaşık 2 trilyon dolar.

Terörle anılan dağlarda turizm başladı

Terörden arındırılan bölge yeni yatırımlarla rahat bir nefes aldı. Terör sebebiyle göç edenler, köylerine dönmeye başladı. Yaylalar eski neşesine kavuştu.

Bir zamanlar teröristlerin yuvalandığı zirvelerde kış ve doğa turizmi başladı.

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PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
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