Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti;

İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul'u güçlendirmek Türkiye'yi güçlendirmektir.

İstanbul'la kendimi mühürlü kabul ediyorum. Bu şehre hizmet etmeyi Türkiye'ye hizmet etmekle aynı görüyorum. Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözülebileceğini, Türkiye'nin en büyük şehrinde gösterdik ve devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. Seçimlerde İstanbul'u yeniden kazanmak için bir araya gelmeliyiz. 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım.

CHP'li yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığımız hayal kırıklığı beni derinden üzdü. Birçok vesileyle dile getirdim. Halkımızdan özür diledim. Sebeplerinden biri de seçim yenilgisini kabul etmeme ve gerçekle yüzleşme duyarlılığının gösterilmemesidir. Bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı dönüştürmeye neden olduğunu da biliyorum.

İstanbul için bir kez daha yola çıkıyorum. Kentine oyuna sahip çıkan oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle İstanbul’u savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum.

"Adayım demedim, yola çıkıyorum"

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için, "Ben adayım demedim, yola çıkıyorum dedim." dedi.

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