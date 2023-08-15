Az Bulutlu 39ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.08.2023 12:14

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı 24 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı için gözler 24 Ağustos'a çevrildi. Ankara'da düzenlenecek ve binlerce partilinin katılacağı programın sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olarak belirlendi.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı 24 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

81 ilden AK Parti teşkilatları Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'deki olağanüstü büyük kongre öncesinde partililere seslenecek.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 22'nci yaşını 24 Ağustos'ta kutlayacak.

Kuruluş yıl dönümü etkinliği 24 Ağustos'ta ATO Congresium'da 

İlk program AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek.

24 Ağustos akşamında ise 22'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği yapılacak. Kuruluşundan bugüne parti içinde yer alan isimler, eski yeni bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri ATO Congresium'da buluşacak.

Slogan "Biz henüz 22 yaşındayız"

Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olacak.

AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak.

Erdoğan, kutlama programında partililere hitap edecek

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere de hitap edecek. 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri için mesajlar verecek. Mayıs seçimlerinde miting meydanlarına damga vuran seçim şarkıları, 24 Ağustos'taki programda canlı performans ile sergilenecek.

ETİKETLER
AK Parti Ankara Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
YOİKK toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Romanya açıklarında deniz mayını patladı
12:45
Rusya Savunma Bakanı: Afrika ile askeri alanda iş birliğini geliştireceğiz
12:48
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 33,58'e düştü
12:42
Adana'da denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi
12:42
Almanya Dışişleri Bakanı'nı yolda bırakan uçak emekliye ayrılacak
12:50
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ