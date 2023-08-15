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Gündem
AA 15.08.2023 11:01

Kocatepe Camii'nde uygunsuz fotoğraf çekimi yapan kişiler serbest bırakıldı

Kocatepe Camii’nde uygunsuz fotoğraf çekimi yapılarak sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili, Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocatepe Camii'nde uygunsuz fotoğraf çekimi yapan kişiler serbest bırakıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı

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