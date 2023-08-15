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Gündem
AA 15.08.2023 12:15

Trenler deprem bölgesine 3 bin vagondan fazla yardım taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur, olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 154 vagon afet bölgesine her türlü ihtiyacı karşılayacak malzeme taşındı" dedi.

Trenler deprem bölgesine 3 bin vagondan fazla yardım taşıdı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgeye yardımlar aralıksız sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son olarak 170. yardım treninin bölgeye ulaştığını bildirdi.

"Hiç durmadan gece gündüz bölgeye yardım malzemeleri taşınıyor"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur, olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 154 vagon afet bölgesine her türlü ihtiyacı karşılayacak malzeme taşındı. Hani hüzünlü bir türkü vardır, “kara tren gecikir, belki hiç gelmez” diye. Aksine bizim trenlerimiz hiç durmadan gece gündüz bölgeye yardım malzemeleri taşıyor. Son olarak 170’inci yardım trenimiz, 12 Ağustos’ta yola çıkmıştı şu anda bölgeye ulaştı.

Trenler deprem bölgesine 3 bin vagondan fazla yardım taşıdı

"Malzemelerin acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır"

Depremin yarattığı afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ulaşmasında, demiryolları ilk günden itibaren aktif olarak yer aldı. Öncelikli olarak, iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır. Şu ana kadar 169 yardım terini bölgeye gönderildi. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar wc, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 3 bin 154 vagonun afet bölgesine ulaştırıldı.

"İsteyen vatandaşlarında trenlerle tahliyesi sağlanıyor"

170’inci tren Afyonkarahisar’dan 12 Ağustos’ta yola çıktı. Yola çıkan trende 16 vagon içinde 32 konteyner yaşam malzemesi bulunuyordu. Depremzedelerin ihtiyaçlarını şu an ulaştırdı. Ayrıca depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları için ilk günden itibaren, gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin depremzedeye barınma hizmeti sağlıyoruz. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarında trenlerle tahliyesi sağlanıyor. Bu kapsamda 450 adet yolcu treni ile depremden etkilenen 77.974 vatandaşımızın deprem bölgesinden başka şehirlere ücretsiz olarak taşıdık.

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Deprem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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