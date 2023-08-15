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Gündem
AA 15.08.2023 16:44

Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını imha etmeyi sürdürüyor.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 34 bin 560 adet AK-47 piyade tüfeği, 440 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1588 adet Doçka, 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı ve 20 adet RPG-7 sevk fişeği bulundu.

ETİKETLER
Pençe Operasyonları Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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