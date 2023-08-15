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Yaşam
AA 15.08.2023 13:24

Havran mandalinası ve siyah inciri tescillendi

Balıkesir'in Havran ilçesine özgü ince kabuklarıyla bilinen mandalinası ile siyah incirinin coğrafi işaret tescil süreçleri tamamlandı.

Havran mandalinası ve siyah inciri tescillendi

Havran Belediyesi, tadı, çekirdeksiz olması ve ince kabuğuyla ilgi gören satsuma cinsi mandalina ve kabuğuyla yenilebilen siyah incir için Havran Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurdu.

Süreçler tamamlanarak coğrafi işaret belgeleri verilen "Havran mandalinası" ve "Havran siyah inciri", ilçenin ilk tescilli ürünleri oldu.

"İncir ve mandalina Havran'ımızın ayrı bir değeri"

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazetecilere, Havran'ın tarihi ve kültürüyle bir tarım ilçesi olduğunu söyledi.

Ersoy, "Havran'ımızın bereketli toprakları, tarıma özgü verimli ağaçları var. Bununla birlikte siyah incirimiz ve mandalinamız da Havran'ımızın ayrı bir değeri" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlçenin tarımsal ürünleri arasında yer alan mandalina ve siyah incir için TÜRKPATENT'e müracaat ettiklerini aktaran Ersoy, bu iki ürünün tescillendiğini dile getirdi.

Havran Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "Coğrafi olarak baktığımızda bir ucu Madra Dağı, bir ucu Kazdağları'nın eteğinde kalan Havran Ovası verimli toprakları ile incirimiz, zeytinimiz, zeytinyağımız ve tabii ki ince kabuklu mandalinamızla tam bir verim kaynağı. Coğrafi işaret bir değerdir, ürünün kalitesidir, ürünün nerede yetiştirildiğinin bir göstergesidir. Bu anlamda coğrafi işareti almamız hem üretici adına hem de esnafımız adına hem de ilçemizin tanıtımı adına çok büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

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