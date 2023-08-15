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Yaşam
İHA 15.08.2023 12:58

Kısır Dağı'ndaki kar ağustos sıcağında bile erimiyor

Yurt genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken, 3 bin 170 rakımlı Kısır Dağı'nın karlarının erimemesi ilgi çekiyor.

Kısır Dağı'ndaki kar ağustos sıcağında bile erimiyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kısır Dağı'nı ziyaret eden Barış Arslan gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Arslan, ağustos ayının sıcak günlerinde Türkiye'nin her bölgesi yanıp kavrulurken Kısır Dağı'nın eteklerinde erimeyen kar ve soğuk sularıyla doğal soğuk hava deposunu andırdığını söyledi.

Arslan, ''Şu an Ardahan Kısır Dağı'ndayız. Bulunduğumuz alanın denizden yüksekliği 2 bin 870 metre. Şu an yanında bulunduğumuz çeşme suyu iddia ediyorum Türkiye'nin en soğuk suyu. Ağustosta bile dağın eteklerindeki kar erimemiş. Burası doğal soğuk hava deposu gibi" dedi.

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