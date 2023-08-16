İstanbul'da kaybolan köpek Keşan'da bulundu

Keşan’da Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi üzerinde veteriner kliniği işleten veteriner hekim Batuhan Çalışkan, iş yeri önüne gelen ve bitkin halde olan köpeği fark ederek, mama ile su verdi.

Cins ırk olması ve tasmasının olmamasından şüphelenen Çalışkan, köpeğin üzerinde çip olup-olmadığını kontrol etti.

Çalışkan, üzerinde çip bulunan köpeğin sahibinin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Amr Tareq Gaber Farea’ya ait olduğunu belirledi. Farea ile iletişime geçen Çalışkan, köpeğin 1 hafta önce Esenyurt’ta kaybolduğunu öğrendi.

Çalışkan, teslim etmek üzere köpeğin sahibini Keşan’a davet etti. Amr Tareq Gaber Farea, ilçeye gelerek, köpeğini teslim aldı. Farea, Çalışkan’a köpeğini bulduğu için 1000 TL ödül verdi. Batuhan Çalışkan ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne (KE-HAYKO) bağışladı.

Batuhan Çalışkan, ‘Oreo’ isimli köpeği kliniğin kapısında bulduklarını ve cins ırk bir köpek olduğu için kayıp olabileceğini düşündüklerini belirterek, "İçeri alıp çipini okuttuğumuzda Yemenli birinin üzerine kayıtlı olduğunu gördük. Sahibini aradığımızda İstanbul Esenyurt’ta olduğunu söyledi. Köpeğinde buradan kaçtığını söyledi. Keşan’a nasıl geldi hiçbir fikrimiz yok. Sahibi de bilmiyor. Yurt dışındaymış ve köpeği bir arkadaşına bırakmış. Köpek arkadaşının elinden kaçmış. Sahibi gelip alacağını söyledi" dedi.

"213 kilometrelik bir mesafe var"

Evcil hayvanlara çip takılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Çalışkan, "Köpeği 2-3 gündür Keşan’da görenlerin olduğunu bilgisini aldık. Bu şekilde canları gördüğünüzde sahip çıkıp en yakınınızdaki kliniğe gidip, kaydı var mı, çipli mi değil mi sorgulatılması gerekiyor. Sahibi de biz de onun adına çok mutlu olduk.

Esenyurt’la Keşan arasında 213 kilometrelik bir mesafe var. Buraya nasıl geldi, ne şekilde geldi bilmiyoruz. Biri muhtemelen alıp bahçesine koymak istedi. Onunda elinden kaçmış olabilir. Çok fark senaryolar üretilebilir" diye konuştu.

Amr Tareq Gaber Farea ise köpeği ‘Oreo’yu yurt dışına gittiği için bir arkadaşına emanet ettiğini ve köpeğin 1 hafta önce Esenyurt’ta arkadaşının elinden kurtularak kaçtığını belirterek, köpeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.