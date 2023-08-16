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Türkiye
AA 16.08.2023 10:17

Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı. Kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu.

Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.

Bu arada, yüzde 89'a varan nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı

Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü.

Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı

Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

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