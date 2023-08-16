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Türkiye
AA 16.08.2023 10:23

Antalya Akseki'deki orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam etti. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Bakan İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Antalya Akseki'deki orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına ekipler tarafından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.

Yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, "Antalya-Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Antalya Orman Yangını
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