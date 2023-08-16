Antalya Akseki'deki orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına ekipler tarafından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.

Yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, "Antalya-Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.